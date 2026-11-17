Die Twilio A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 302.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Twilio A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33.027 Twilio A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Twilio A-Papiers auf 199.42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’586.30 USD wert. Mit einer Performance von -34.14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Twilio A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch