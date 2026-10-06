S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Twilio A-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Twilio A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Twilio A-Aktie bei 109.70 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Twilio A-Aktie investiert hat, hat nun 91.158 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 300.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’430.26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 174.30 Prozent zugenommen.

Alle Twilio A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch