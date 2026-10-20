S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Twilio A-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Twilio A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Twilio A-Aktie an diesem Tag bei 366.59 USD. Bei einem Twilio A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.728 Twilio A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 257.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 701.85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29.82 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Twilio A eine Börsenbewertung in Höhe von 37.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch