Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trimble Navigation-Aktie Anlegern gebracht.
Trimble Navigation-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83.67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.195 Trimble Navigation-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trimble Navigation-Aktie auf 57.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31.23 Prozent verkleinert.
Trimble Navigation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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