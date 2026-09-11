Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Trimble Navigation-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 11.09.2025 wurde das Trimble Navigation-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Trimble Navigation-Papier an diesem Tag 82.85 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hat, hat nun 12.070 Anteile im Depot. Die gehaltenen Trimble Navigation-Aktien wären am 10.09.2026 686.06 USD wert, da der Schlussstand 56.84 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.39 Prozent verringert.
Trimble Navigation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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