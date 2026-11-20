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|Rentables Trimble Navigation-Investment?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trimble Navigation von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Trimble Navigation-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Trimble Navigation-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88.65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investierten, hätten nun 112.803 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 51.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’864.64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41.35 Prozent vermindert.
Trimble Navigation wurde am Markt mit 12.36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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