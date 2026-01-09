S&P 500-Papier Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trimble Navigation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Trimble Navigation-Anteile an diesem Tag bei 52.24 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 191.424 Trimble Navigation-Aktien. Die gehaltenen Trimble Navigation-Anteile wären am 08.01.2026 15’220.14 USD wert, da der Schlussstand 79.51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.20 Prozent angezogen.

Am Markt war Trimble Navigation jüngst 19.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch