S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransDigm Group von vor einem Jahr angefallen

Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die TransDigm Group-Anteile bei 1’416.94 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das TransDigm Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 8’998.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’275.05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.01 Prozent eingebüsst.

Der TransDigm Group-Wert an der Börse wurde auf 71.91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch