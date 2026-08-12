S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransDigm Group von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das TransDigm Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der TransDigm Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 873.28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.115 TransDigm Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 142.23 USD, da sich der Wert eines TransDigm Group-Anteils am 11.08.2026 auf 1’242.04 USD belief. Mit einer Performance von +42.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der TransDigm Group-Wert an der Börse wurde auf 67.72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch