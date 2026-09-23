TransDigm Group Aktie 2385948 / US8936411003
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransDigm Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen TransDigm Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der TransDigm Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der TransDigm Group-Anteile betrug an diesem Tag 288.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.347 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 386.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’112.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 286.04 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte TransDigm Group einen Börsenwert von 61.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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