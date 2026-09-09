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TransDigm Group Aktie 2385948 / US8936411003

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TransDigm Group-Performance 09.09.2026 16:02:30

S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransDigm Group von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in TransDigm Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

TransDigm Group
921.42 CHF -0.71%
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Das TransDigm Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 871.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.147 TransDigm Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 1’145.14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’313.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31.34 Prozent.

Der Börsenwert von TransDigm Group belief sich zuletzt auf 64.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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