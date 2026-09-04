Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tractor Supply von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Tractor Supply-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 04.09.2025 wurden Tractor Supply-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Tractor Supply-Anteile an diesem Tag 60.64 USD wert. Bei einem Tractor Supply-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164.908 Tractor Supply-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’705.80 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 03.09.2026 auf 34.60 USD belief. Mit einer Performance von -42.94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Tractor Supply markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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