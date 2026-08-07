S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tractor Supply von vor einem Jahr bedeutet

Am 07.08.2025 wurden Tractor Supply-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Tractor Supply-Anteile an diesem Tag 60.02 USD wert. Bei einem Tractor Supply-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.661 Tractor Supply-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 567.98 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 06.08.2026 auf 34.09 USD belief. Mit einer Performance von -43.20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Tractor Supply markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch