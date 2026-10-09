S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Tractor Supply-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tractor Supply-Anteile bei 40.78 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Tractor Supply-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24.522 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (33.48 USD), wäre die Investition nun 820.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.90 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 16.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch