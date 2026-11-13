S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tractor Supply von vor 5 Jahren bedeutet

Am 13.11.2021 wurde das Tractor Supply-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tractor Supply-Papier bei 44.23 USD. Bei einem Tractor Supply-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.261 Tractor Supply-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82.81 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 12.11.2026 auf 36.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.19 Prozent verringert.

Alle Tractor Supply-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch