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|Lukratives Tractor Supply-Investment?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tractor Supply von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Tractor Supply-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 13.11.2021 wurde das Tractor Supply-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tractor Supply-Papier bei 44.23 USD. Bei einem Tractor Supply-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.261 Tractor Supply-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82.81 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 12.11.2026 auf 36.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.19 Prozent verringert.
Alle Tractor Supply-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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