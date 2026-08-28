S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Tractor Supply-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tractor Supply-Papier bei 16.92 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tractor Supply-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59.102 Tractor Supply-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’050.83 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 27.08.2026 auf 34.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105.08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Tractor Supply belief sich zuletzt auf 18.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch