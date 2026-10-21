S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TKO GROUP von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TKO GROUP-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 77.97 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das TKO GROUP-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.825 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 179.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’303.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 130.40 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte TKO GROUP einen Börsenwert von 12.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch