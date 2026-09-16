S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit TKO GROUP-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das TKO GROUP-Papier bei 200.29 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TKO GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 49.928 TKO GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 190.13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9’492.74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5.07 Prozent vermindert.

Der Marktwert von TKO GROUP betrug jüngst 14.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch