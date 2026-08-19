S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TKO GROUP-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die TKO GROUP-Anteile bei 184.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.408 TKO GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TKO GROUP-Aktie auf 192.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’038.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.90 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP bezifferte sich zuletzt auf 14.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch