TKO GROUP Aktie 129571217 / US87256C1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable TKO GROUP-Anlage?
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in TKO GROUP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades TKO GROUP-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die TKO GROUP-Anteile bei 184.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.408 TKO GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TKO GROUP-Aktie auf 192.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’038.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.90 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP bezifferte sich zuletzt auf 14.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu TKO GROUP
|
16:02
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.08.26
|Ausblick: TKO GROUP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: TKO GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TKO GROUP-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.06.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: Die TKO GROUP-Dividende im Fokus (finanzen.ch)
|
27.05.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu TKO GROUP
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.