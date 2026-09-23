TKO GROUP Aktie 129571217 / US87256C1018
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TKO GROUP-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das TKO GROUP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TKO GROUP-Anteile letztlich bei 83.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TKO GROUP-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.193 TKO GROUP-Aktien. Die gehaltenen TKO GROUP-Papiere wären am 22.09.2026 225.41 USD wert, da der Schlussstand 188.87 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 125.41 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 13.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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