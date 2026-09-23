Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’927 -0.2%  SPI 19’756 -0.3%  Dow 51’606 -0.5%  DAX 25’432 -0.6%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’306 -0.3%  Gold 4’282 -1.7%  Bitcoin 69’721 -1.4%  Dollar 0.8251 0.6%  Öl 102.3 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Airbnb-Aktie tiefer: Basler Grosser Rat will Registrierungspflicht für Airbnb-Wohnungen
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Suche...

TKO GROUP Aktie 129571217 / US87256C1018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

TKO GROUP-Investment im Blick 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TKO GROUP-Aktien verdienen können.

TKO GROUP
156.58 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das TKO GROUP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TKO GROUP-Anteile letztlich bei 83.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TKO GROUP-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.193 TKO GROUP-Aktien. Die gehaltenen TKO GROUP-Papiere wären am 22.09.2026 225.41 USD wert, da der Schlussstand 188.87 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 125.41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 13.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TKO GROUP

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten