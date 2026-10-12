S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein TJX Cos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die TJX Cos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 140.38 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die TJX Cos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.124 TJX Cos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TJX Cos-Papiers auf 138.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 988.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.15 Prozent verringert.

Insgesamt war TJX Cos zuletzt 152.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch