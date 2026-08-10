S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TJX Cos von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden TJX Cos-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40.77 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das TJX Cos-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.528 TJX Cos-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’957.81 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 07.08.2026 auf 161.36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 295.78 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von TJX Cos belief sich jüngst auf 178.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch