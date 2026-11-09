S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TJX Cos-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem TJX Cos-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 144.61 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die TJX Cos-Aktie investierten, hätten nun 69.152 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’356.20 USD, da sich der Wert einer TJX Cos-Aktie am 06.11.2026 auf 135.30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.44 Prozent abgenommen.

TJX Cos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 149.19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch