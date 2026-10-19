S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TJX Cos von vor 3 Jahren abgeworfen

Die TJX Cos-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die TJX Cos-Aktie bei 89.83 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das TJX Cos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111.321 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’400.98 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Anteils am 16.10.2026 auf 147.33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 64.01 Prozent.

TJX Cos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 162.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch