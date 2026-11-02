S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TJX Cos-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36.37 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die TJX Cos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27.495 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 140.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’857.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 285.78 Prozent angewachsen.

Der TJX Cos-Wert an der Börse wurde auf 154.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch