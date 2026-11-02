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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen TJX Cos-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TJX Cos-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36.37 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die TJX Cos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27.495 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 140.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’857.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 285.78 Prozent angewachsen.
Der TJX Cos-Wert an der Börse wurde auf 154.58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TJX Cos. Inc.
Analysen zu TJX Cos. Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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