S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden TJX Cos-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TJX Cos-Aktie investiert, befänden sich nun 2.695 TJX Cos-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 132.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 357.63 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 257.63 Prozent gesteigert.

TJX Cos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 146.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch