TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in TJX Cos eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden TJX Cos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der TJX Cos-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 132.62 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die TJX Cos-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75.403 TJX Cos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’469.61 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Anteils am 14.08.2026 auf 152.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.70 Prozent vermehrt.
Am Markt war TJX Cos jüngst 168.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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