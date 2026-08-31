TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in TJX Cos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TJX Cos-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.751 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’858.09 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 28.08.2026 auf 135.12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.81 Prozent gesteigert.
Der TJX Cos-Wert an der Börse wurde auf 149.41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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