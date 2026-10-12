Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Thermo Fisher Scientific-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 153.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65.020 Thermo Fisher Scientific-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 658.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42’784.14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 327.84 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Thermo Fisher Scientific belief sich jüngst auf 242.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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