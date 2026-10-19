S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Thermo Fisher Scientific-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Thermo Fisher Scientific-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 538.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Thermo Fisher Scientific-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.186 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (690.00 USD), wäre das Investment nun 128.03 USD wert. Damit wäre die Investition 28.03 Prozent mehr wert.

Am Markt war Thermo Fisher Scientific jüngst 255.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch