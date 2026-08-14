The Trade Des a Aktie 33717137 / US88339J1051
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren The Trade Desk A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das The Trade Desk A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die The Trade Desk A-Aktie an diesem Tag 75.26 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.329 The Trade Desk A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80.65 Prozent abgenommen.
Alle The Trade Desk A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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