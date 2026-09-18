The Trade Des a Aktie 33717137 / US88339J1051
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Trade Desk A von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen The Trade Desk A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 18.09.2021 wurde das The Trade Desk A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren The Trade Desk A-Anteile 72.58 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 137.779 The Trade Desk A-Aktien. Die gehaltenen The Trade Desk A-Aktien wären am 17.09.2026 1’964.73 USD wert, da der Schlussstand 14.26 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 80.35 Prozent eingebüsst.
The Trade Desk A war somit zuletzt am Markt 6.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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