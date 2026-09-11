S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Trade Desk A von vor 3 Jahren eingebracht

Am 11.09.2023 wurde das The Trade Desk A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86.53 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die The Trade Desk A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.557 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161.45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 83.86 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von The Trade Desk A betrug jüngst 6.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch