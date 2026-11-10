S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das The Mosaic-Papier an diesem Tag 28.23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.542 The Mosaic-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.66 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 09.11.2026 auf 22.77 USD belief. Mit einer Performance von -19.34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von The Mosaic betrug jüngst 7.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch