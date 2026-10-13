The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die The Mosaic-Aktie an diesem Tag bei 23.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 430.293 The Mosaic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der The Mosaic-Aktie auf 18.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’111.02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18.89 Prozent vermindert.
The Mosaic wurde am Markt mit 5.96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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