S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: Wäre eine The Cigna Group Registered-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem The Cigna Group Registered-Papier statt. Diesen Tag beendete die The Cigna Group Registered-Aktie bei 276.01 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.623 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 997.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275.33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.25 Prozent eingebüsst.

Der The Cigna Group Registered-Wert an der Börse wurde auf 74.73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch