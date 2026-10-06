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The Cigna Group Registered Shs Aktie 45558121 / US1255231003

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Frühe Anlage 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

The Cigna Group Registered Shs
225.60 CHF 0.92%
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Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 302.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33.004 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 8’953.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271.29 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10.46 Prozent.

The Cigna Group Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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