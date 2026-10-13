The Cigna Group Registered Shs Aktie 45558121 / US1255231003
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen The Cigna Group Registered-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit The Cigna Group Registered-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die The Cigna Group Registered-Anteile bei 305.09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.328 The Cigna Group Registered-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 283.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92.87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7.13 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von The Cigna Group Registered bezifferte sich zuletzt auf 74.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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