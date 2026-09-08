S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr bedeutet

Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das The Cigna Group Registered-Papier an diesem Tag 300.89 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investierten, hätten nun 3.323 Anteile im Besitz. Die gehaltenen The Cigna Group Registered-Papiere wären am 04.09.2026 938.95 USD wert, da der Schlussstand 282.52 USD betrug. Die Abnahme von 1’000 USD zu 938.95 USD entspricht einer negativen Performance von 6.11 Prozent.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 74.65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch