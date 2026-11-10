S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätte eine The Cigna Group Registered-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die The Cigna Group Registered-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 293.21 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.411 The Cigna Group Registered-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 295.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’008.15 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 0.82 Prozent.

Jüngst verzeichnete The Cigna Group Registered eine Marktkapitalisierung von 76.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch