Am 23.11.2016 wurden The Cigna Group Registered-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das The Cigna Group Registered-Papier an diesem Tag 139.53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.717 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193.84 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Anteils am 23.11.2026 auf 270.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93.84 Prozent gesteigert.

The Cigna Group Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch