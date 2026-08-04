S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.08.2016 wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 128.28 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 77.954 The Cigna Group Registered-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (282.06 USD), wäre das Investment nun 21’987.84 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 119.88 Prozent.

Jüngst verzeichnete The Cigna Group Registered eine Marktkapitalisierung von 73.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch