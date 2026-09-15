S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren abgeworfen

Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die The Cigna Group Registered-Aktie bei 283.22 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.308 The Cigna Group Registered-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’241.16 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 14.09.2026 auf 290.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.41 Prozent gesteigert.

Insgesamt war The Cigna Group Registered zuletzt 74.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch