S&P 500-Papier Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Texas Pacific Land am 05.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2.13 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 25.29 Prozent an. Somit schüttet Texas Pacific Land insgesamt 147.80 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Texas Pacific Land-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 57.44 Prozent vermindert.

Texas Pacific Land-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte die Texas Pacific Land-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 272.18 USD. Der Texas Pacific Land-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.74 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0.46 Prozent betrug

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Texas Pacific Land via New York 39.22 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 40.26 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Texas Pacific Land- Dividendenerwartung

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2.40 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0.88 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Texas Pacific Land

Texas Pacific Land ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 19.809 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Texas Pacific Land verfügt über ein KGV von aktuell 41.19. Im Jahr 2025 erzielte Texas Pacific Land einen Umsatz von 798.190 Mio.USD sowie ein EPS von 6.97 USD.

Redaktion finanzen.ch