Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Instruments von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Instruments-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Texas Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Texas Instruments-Aktie letztlich bei 196.25 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Texas Instruments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.955 Texas Instruments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’153.63 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Papiers am 17.09.2026 auf 258.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.54 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 237.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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