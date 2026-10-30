|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Texas Instruments-Performance im Blick
|
30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Texas Instruments gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160.51 USD. Bei einem Texas Instruments-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62.301 Texas Instruments-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’496.60 USD wert. Mit einer Performance von +94.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Texas Instruments wurde am Markt mit 285.21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
|
30.10.26
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Freitagabend nach (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Ausblick: Texas Instruments legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Texas Instruments am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.