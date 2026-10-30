S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160.51 USD. Bei einem Texas Instruments-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62.301 Texas Instruments-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’496.60 USD wert. Mit einer Performance von +94.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Texas Instruments wurde am Markt mit 285.21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch