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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Texas Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Texas Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Texas Instruments-Aktie letztlich bei 190.08 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.261 Texas Instruments-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Texas Instruments-Aktie auf 312.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’643.94 USD wert. Mit einer Performance von +64.39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 282.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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