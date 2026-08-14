Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Texas Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Texas Instruments-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Texas Instruments-Aktie bei 170.48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Texas Instruments-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.587 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 273.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160.39 USD wert. Damit wäre die Investition 60.39 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Texas Instruments betrug jüngst 253.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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