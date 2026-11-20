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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Texas Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Texas Instruments-Papier statt. Der Schlusskurs des Texas Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 72.60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137.741 Texas Instruments-Aktien im Depot. Die gehaltenen Texas Instruments-Aktien wären am 19.11.2026 39’359.50 USD wert, da der Schlussstand 285.75 USD betrug. Damit wäre die Investition 293.60 Prozent mehr wert.
Texas Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 267.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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