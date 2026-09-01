Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teradyne-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Teradyne-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Teradyne-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 118.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.457 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Teradyne-Papiers auf 349.83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’958.64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 195.86 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Teradyne eine Marktkapitalisierung von 55.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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